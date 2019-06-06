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شاهد: خطوات أمريكية صارمة لمنع المكسيكيين من الدخول إلى عمق البلاد

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http://almnatiq.net/?p=737695
المناطق_الرياض

تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية تطورات القرار الأمريكي الفيدرالي الحديث بشأن الحد من هروب العديد من المكسيكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر اختراق السياج الموجود على الحدود بين البلدين.
و نشرت الصحيفة صوراً تظهر استبدال أمريكا السياج الحديدي المهترئ بحواجز معدنية بارتفاع يصل إلى ٣٠ قدم و على طول الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية و يوما المكسيكية، و حتى الآن تم مد تلك الحواجز عل طول ٢٢ ميل بين البلدين ولا يزال المد مستمر، و حسب الخطة الموضوعة فسيتم وضع تلك الحواجز المعدنية القوية المرتفعة في أماكن متفرقة على الحدود بين البلدين و على طول ٣٧٢ ميل خلال العام الحالي.
يأتي ذلك بعد قرار ترامب لمنع هجرة المكسيكيين من بلادهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر ولاية أريزونا و توثيق العديد من الأسر التي تنزح بالكامل و تظهر و هي تساعد أطفالها على تسلق الحدود الرثة و استقبال أسر كاملة بواسطة شاحنات تنقلهم إلى داخل البلد بشكل غير قانوني.

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