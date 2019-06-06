تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية تطورات القرار الأمريكي الفيدرالي الحديث بشأن الحد من هروب العديد من المكسيكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر اختراق السياج الموجود على الحدود بين البلدين.
و نشرت الصحيفة صوراً تظهر استبدال أمريكا السياج الحديدي المهترئ بحواجز معدنية بارتفاع يصل إلى ٣٠ قدم و على طول الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية و يوما المكسيكية، و حتى الآن تم مد تلك الحواجز عل طول ٢٢ ميل بين البلدين ولا يزال المد مستمر، و حسب الخطة الموضوعة فسيتم وضع تلك الحواجز المعدنية القوية المرتفعة في أماكن متفرقة على الحدود بين البلدين و على طول ٣٧٢ ميل خلال العام الحالي.
يأتي ذلك بعد قرار ترامب لمنع هجرة المكسيكيين من بلادهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر ولاية أريزونا و توثيق العديد من الأسر التي تنزح بالكامل و تظهر و هي تساعد أطفالها على تسلق الحدود الرثة و استقبال أسر كاملة بواسطة شاحنات تنقلهم إلى داخل البلد بشكل غير قانوني.
شاهد: خطوات أمريكية صارمة لمنع المكسيكيين من الدخول إلى عمق البلاد
تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية تطورات القرار الأمريكي الفيدرالي الحديث بشأن الحد من هروب العديد من المكسيكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر اختراق السياج الموجود على الحدود بين البلدين.
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