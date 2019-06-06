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الذهب يستقر بعد نزوله من ذروة 15 أسبوعاً

الذهب يستقر بعد نزوله من ذروة 15 أسبوعاً
http://almnatiq.net/?p=737696
المناطق_وكالات

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى في 15 أسبوعًا الذي بلغته في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأمريكية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1331.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 فبراير شباط عند 1343.86 دولار في الجلسة الماضية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1335.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.80 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 15.04 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1336.95 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين واحدًا بالمئة ليصل إلى 806.97 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 832.63 دولار يوم أمس.

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