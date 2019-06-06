الحرف اليدوية وفنون الأحساء ضمن أجندة اجتماع اليونسكو في إيطاليا

المناطق - الرياض

تشارك أمانة الاحساء في الاجتماع السنوي الثالث عشر للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، والذي سيُقام خلال الفترة 9 – 15 يونيو2019 في مدينة فبريانو الإيطالية، وذلك بحضور عمداء وممثلين من 180 مدينة مبدعة من 72 دولة حول العالم، لاستعراض الممارسات والخبرات ومناقشة دور الإبداع والثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الصادرة من الأمم المتحدة.

وتأتي المشاركة بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، كون الاحساء عضو في الشبكة في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية، وسيتخلل الاجتماع الدولي عرض تجربة الأحساء في المحافظة على التراث كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً، عبر العديد من البرامج التنفيذية والمساهمات المجتمعية من المهرجانات، الهادفة إلى أهمية الثقافة والابداع في تشكيل مدن المستقبل ودور الحرف والفنون في التنمية الحضرية المستدامة.

كما أكد المهرجان دور الابداع والثقافة في تنفيذ الهدف 11 من أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة والذي يهدف إلى (جعل المدن أكثر إنسانية وشمولية وأمان واستدامة)، وابراز الرغبة الحقيقية والحماس لتنفيذ خطة الأحساء المبدعة من قبل فريق العمل المشترك والمشكل من 10 قطاعات حكومية وخاصة، مما يمكن من تحقيق أهداف الشبكة.

واكد أمين الاحساء – رئيس الوفد في الاجتماع – المهندس عادل بن محمد الملحم ، أن أمانة الأحساء تسعى في تعميق دورها المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات، نظير ما تمتلكه الاحساء من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم، مشيداً بالدعم والمتابعة لعضوية الأحساء في شبكة المدن المبدعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والمتابعة الكريمة والمستمرة من سمو محافظ الاحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

يُشار الى أن الوفد المشارك في الاجتماع سيضم منسق الأحساء في الشبكة المدن المبدعة المهندس أحمد المطر، ومدير مكتب التراث العالمي بالأحساء المهندس علي السليمان.

