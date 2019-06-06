بدء فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الوجه بتعليم تبوك الأحد

المناطق- تبوك- فايز السميري:

تنطلق فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها وزارة التعليم بقطاع الوجه بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك -الأحد المقبل 6-10-1440هـ – وذلك ضمن الحملات الصيفية التي تقيمها الوزارة خلال العام الحالي 1439هـ- 1440هـ بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى .

وتهدف الوزارة من الحملة التي تستمر لمدة شهرين لنشر التوعية والعمل على محو الأمية بين المواطنين في المناطق النائية إنفاذا لتوجيهات ولاة الامر -أيدهم الله- بأهمية تنفيذ حملات تعليمية توعوية في الأماكن التي لا يسهل فيها إعداد فصول منتظمة بالمواقع النائية بمختلف مناطق وطننا العزيز بما يضمن تحقيق الفائدة والأهداف المرجوة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الوجه إبراهيم بن حسين العُمري على جاهزية الإدارة لتنفيذ الحملة بمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وبحرص واهتمام من معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ وستنطلق فعاليات الحملة ببرنامج تدريبي للكوادر الإدارية والتعليمية ( بنين- بنات) لمدة يومين (الجمعة- السبت) يتضمن عرض المهام وخطة العمل، عرض التجارب السابقة للحملات المماثلة، التعامل مع خصائص الدارسين الكبار،

أساليب جذب الدارسين للالتحاق بالحملة،آلية تفعيل النشاط والبرامج وعرض خطط الجهات الحكومية المشاركة.

وأوضح المدير العام أن عدد المستفيدين والمستفيدات من الحملة بلغ حتى الآن أكثر من 800 دارس ودارسة في 10 مراكز في قطاع الوجه التعليمي وتشمل( الرس، نابع، خرباء، بداء، أبو القزاز، السديد، بئر المدقة، الخرار، المنجور والكر) وستنطلق فعاليات الحملة بحفل الافتتاح في مركز الرس وهو المركز الرئيس للحملة الصيفية.

وشدد مدير التعليم على الدور المهم والحيوي للمعلمين والمعلمات في تقديم الخدمات التعليمية للدارسين والدارسات والمساهمين في تحقيق أهداف الحملة في تعليم المستفيدين الأمور الأساسية في دينهم وحياتهم الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحملة تشمل تقديم العديد من الخدمات المتنوعة بالتعاون مع عدد من الوزارات تشمل التوعية الدينية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتوعية الصحية من وزارة الصحة، وإرشادات بيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتوعية الاجتماعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب مشاركة وزارة الإعلام، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة الإشرافية للحملة.