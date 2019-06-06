مدير سياحة الباحة يُشيد بإفطار عيد الفطر داخل قرية تراثية

المناطق-الباحة

وجه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري شكره وتقديره لأهالي قرية عويرة بمحافظة المندق وذلك لجهودهم الحثيثة والمستمرة في التنظيم والتنفيذ في مبادراتهم في إحياء الموروث الشعبي من عادات وتقاليد قام بها الاجداد في الماضي وحافظ عليها الابناء في الحاضر وذلك من خلال تناول وجبة الافطار في ⁧‫رمضان واحياء احتفال عيد الفطر المبارك لهذا العام ‬

واستطاع اهالي القرية أن يكون لهم بصمة في شهر رمضان وهذا يعد نوعًا من التغيير إلى بيئة تراثية فمن العادات القديمة والتي حرص عليها الأهالي هو الجمع بين الماضي والحاضر واستغلال أجواء العيد بين المنازل القديمة التي عاش بها الأجداد وهناك الكثير من العادات الاجتماعية التي اعتاد عليها الكثير من أبناء القرى في مثل هذه المناسبات.

وأوضح الاستاذ الشهري إن الأهالي كان لهم شأن آخر مع منازلهم القديمة فالهدف منها أن تساهم بدور فاعل في التكامل والتعاون والتواصل لدى الأهالي لتحقيق البعد الاجتماعي والتراثي.

وأضاف: إن الهيئة العامة للسياحة تعمل على تشجيع إعادة الحياة للقرى التراثية من خلال التعاون مع الشركاء والأهالي، على أهمية إحياء مثل هذه المناسبات في المواقع التاريخية والتي تمثل ارتباطًا وثيقًا للسكان بهذه المواقع واستحضار الماضي والزمن الجميل