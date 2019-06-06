محافظ القرى يشارك الأهالي الاحتفال بعيد الفطر بالمسرح المفتوح بمنتزه الثروة الوطني

المناطق-الباحة

احتفلت محافظة القرى بعيد الفطر المبارك بإقامة عدد من الفعاليات المتنوعة استهدفت ارضاء جميع شرائح المجتمع بالمحافظة وذلك بالمسرح المفتوح بمنتزة الثروة الوطني

وشارك محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان وبحضور رئيس بلدية القرى وعدد من المسؤولين والأهالي والزوار .

حيث أقامت بلدية محافظة القرى بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة والجهات الحكومية ومؤسسة ديار العز على إعداد برامج ونشاطات احتفالاً وابتهاجاً بقدوم عيد الفطر السعيد .

وشملت الفعاليات مسيرة العيد بمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة وفريق “الرايدرز الباحة” والتي انطلقت من طريق الملك عبدالعزيز وصولاً الى المسرح المفتوح بمنتزه الثروة الوطني .

وشاركت جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة بإعداد برنامج خاص للفنون الشعبية شمل رقصات من تراث المنطقة شارك في أداءها الحضور وذلك على مسرح المفتوح منتزه الثروة .

وبعدها بدأت فعاليات للأطفال بمسابقات تنافسية للأطفال الحاضرين شملت ألعاب مختلفة ومتنوعة . واختتمت فعاليات ثاني أيام العيد على الفقرة الرئيسية بمشاركة فرقة بنات المدينة وأدوا عدد من اللوحات المميزة والتي استمتع بها الحضور من الكبار والصغار ثم قدمت هدايا العيد من قبل بلدية محافظة القرى لجميع الحضور

