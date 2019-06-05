مستشفى شرق جدة تحتفل بالعيد مع أطفال مرضى الدم الوراثي

المناطق - عادل الزهراني

نظمت وحدة أمراض الدم الخاصة بالأطفال بمستشفى شرق جدة فعالية خاصة بيوم العيد حفل معايدة للأطفال المصابين بأمراض الدم الوراثي والمنومين بالمستشفى مع دعوة ذويهم ليعيشوا فرحة العيد معهم ولدعمهم من خلال تواجد عائلاتهم وشارك في هذه الفعالية العديد من الأسر والأطفال ممن يراجعون وحدة أمراض الدم بصفة مستمرة من غير المنومين .

وقد أكدت الدكتورة نجاة مروان رئيس وحدة أمراض الدم بمستشفى شرق جدة أن إدارة المستشفى تحرص سنوياً على مثل هذه المناسبات الخاصة بأطفال مرضى الدم والهدف من ذلك تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال ولزيادة قدرة الأطفال على الثقة بأنفسهم وتضامناً منا معهم .

وقد شارك في تنظيم الحفل كل من د/ عبير مرداد إستشاري أمراض الغدد وهيئة التمريض بالقسم وقد إشتمل الحفل على العديد من الفقرات الترفيهية وتم توزيع الألعاب والهدايا للأطفال .