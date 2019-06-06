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منظمة حقوقية: قطر تعتقل مصريين منذ 7 أشهر بلا تهم

منظمة حقوقية: قطر تعتقل مصريين منذ 7 أشهر بلا تهم
http://almnatiq.net/?p=737741
المناطق - وكالات

كشفت منظمة حقوقية دولية، الخميس، عن اعتقال قطر لمصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، فيما لم تسمح بإعلام ذويهما أو السماح لهما بانتداب محامي.

وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، إن السلطات القطرية اعتقلت علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ “منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه اي تهم لهما”.

وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهم.

وأطلقت المنظمة نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الذين لم يتم توجيه أي تهم لهما.

وحملت المنظمة السلطات القطرية “كامل المسؤولية اذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية”.

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