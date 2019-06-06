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أملج تغرد بعيدها الأجمل بحضور الأهالي والزوار

أملج تغرد بعيدها الأجمل بحضور الأهالي والزوار
http://almnatiq.net/?p=737744
المناطق - أملج- فايز السميري:

احتفلت محافظة أملج مساء أمس بعيد الفطر المبارك تحت شعار “عيد أملج أجمل”، بحضور المحافظ زياد بن عبد المحسن البازعي ورئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة وذلك بمقر المهرجان بالسوق الشعبي بالمنطقة التاريخيةبالمحافظة.
وبدأت فقرات الحفل الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون بلدية محافظة أملج بالقرآن الكريم تلاه كلمة الأهالي ألقاها المهندس عبدالله سليم الحمدي، رفع فيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على الجميع أعواماً عديدة , مؤكداً على أهمية التلاحم والترابط مع قيادتنا الرشيدة , مقدماً شكره لرجال أمننا البواسل الذين قدموا أرواحهم الزكية فداء للدين والوطن.
وتخلل الحفل إلقاء قصائد للشعراء مشعل سعد الكشي وأحمد عبدالله الصيدلاني ومسعود سلمان الفايدي وخالد محمود الخوانكي وكلمة للجنة المنظمة قدمها عضو اللجنة حامد مساعد المستحي ، وأختتمت فقرات الحفل بفقرة ” عيدنا أول” التي قدمها محمد حامد السناني بمشاركة فرقة أملج للفنون الشعبية التي قدمت العديد من الألوان الشعبية التي تشتهر بها المحافظة.
بعد ذلك افتتح مسرح الطفل فعالياته المختلفة من خلال المسابقات والمشاركات التي يشرف عليها نجم مسرح الطفل سيف سعد المرواني، وذلك على مسرح الطفل المقام بمقر المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى خامس أيام العيد.

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