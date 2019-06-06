ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي

المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو، بعد أن تسبب سوء الطقس في دفع أسعار الجبن والذرة للصعود.

كما حذرت المنظمة من أن التوقعات بحدوث انخفاض حاد في محصول الذرة في الولايات المتحدة، التي ضربتها الفيضانات تقوض تقديراتها السابقة بإنتاج عالمي وفير للحبوب في 2019.

وبلغ مؤشر فاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغييرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 172.4 نقطة الشهر الماضي، مقابل 170.3 نقطة في أبريل، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي.

وقفز مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 5.2 في المئة من مستواه في أبريل، مقتربا من أعلى مستوى في 5 سنوات، حيث ساهم الجبن في دفع المؤشر للارتفاع بفضل طلب عالمي قوي على الجبن في الوقت الذي يكبح فيه الجفاف في أوقيانوسيا إمكانات تصدير تلك المنطقة.

وزاد مؤشر فاو لأسعار الحبوب 1.4 في المئة بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار الذرة، بعد أن سجلت زراعة المحصول أبطأ وتيرة على الإطلاق في الولايات المتحدة، بسبب سيول وأمطار واسعة النطاق.

وعلى العكس من ذلك، نزل مؤشر السكر 3.2 في المئة في الشهر، وتراجع مؤشر أسعار الخضراوات 1.1 في المئة.

وفي ثاني تقديراتها لعام 2019، تتوقع فاو أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.685 مليار طن، انخفاضا من توقعاتها السابقة البالغة 2.722 مليار طن، لكن التقديرات ما زالت مرتفعة 1.2 في المئة عن مستويات 2018 حين انخفض الإنتاج.