الفعاليات العائلية تجتذب أهالي وزوار المنطقة الشرقية ومسرح الطفل يشهد توافدا كبيرا للمشاركة

الدمام - المناطق

حظيت فعالية مسرح الطفل المقامة ثاني أيام العيد ضمن فعاليات حفل الأهالي بالمنطقة الشرقية بمناسبة عيد الفطر السعيد التي ينظمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية استحسان الحاضرين من اهالي وزوار المنطقة حيث اشتملت الفعالية التي تقام في مجمعي الراشد بالخبر ودارين مول بالدمام بالتزامن وتستمر لمدة ستة ايام ابتداء من ثاني أيام العيد على عدة انشطة منها مسرح الطفل والتصوير الفوري والرسم الحر والعاب الذكاء والرسم على الوجه .

واجتذب مسرح الطفل عدد كبير من أهالي وزوار المنطقة حيث خصصت اماكن للهو الأطفال ومشاركتهم في أداء الفعاليات على المسرح وابراز مواهبهم وتقديمها امام الحضور الذين خصصت لهم اماكن للجلوس ومراقبة اطفالهم في أجواء عائلية بهيجه تتواكب مع فرحة العيد والإجازة الصيفية فيما قدمت العديد من الجوائز القيمة والتي قدمها الصندوق للأطفال الذين حضروا للأستمتاع بهذه الفعاليات .

ولاقت فعالية الألعاب الإلكترونية الواقع الإفتراضي ) VR ) قبول كبير من زوار ومتسوقي مجمعي الراشد ودارين مول حيث احتشد الأطفال للمشاركة بشكل منظم حيث اتاحت الفعالية المشاركة لجميع الأطفال المتواجدين فيما حظيت فعاليتي )الرسم على الوجه( و )المونيكير(التي خصص لها اكثر من خمسة اماكن بمشاركة واسعة من الحضور الذين تلونت وجوه ابنائهم المبتسمة بألوان بهجة العيد.

واستحوذت فعالية )التصوير الفوري( بنصيب واهتمام الكثير من الزوار وبالأخص كبار السن والشباب الذين توافدوا لألتقاط صور احترافية بطريقة بانورامية جذابة نجحت في لفت انظارهم للمشاركة والاستمتاع بالتقاط الصور مع عائلاتهم.

واشاد الزوار بالأنشطة التي أستمتع بها اطفالهم والحاضرين بمختلف اعمارهم حيث قالت سارة الرويشد وهي ام لطفلين حضرا الفعالية انها سعيدة بالوقت الذي امضوه في الأنشطة والفعاليات المصاحبة متمنية تكرار اقامتها مستقبلا فيما عبرت ام اسيل عند اندهاشها واعجابها بتنوع الفعاليات وشمولها لمعظم رغبات ومواهب الفئة العمرية المستهدفة فيها الفعالية وقدمت شكرها للمنظمين على الساعات الممتعه التي قضوها في المهرجان.

وفي فعاليات الصالة الخضراء والتي تستمر حتى خامس العيد، إمتلأت مدرجات الصالة بالزوار لمشاهدة العروض المقدمة.

وحجز زوار وجماهير الاحتفالات أماكنهم منذ وقت مبكر لمتابعة عروض الفرق العالمية التي تحضر للمنطقة الشرقية ، لتقدم عروضا شيقة وممتعة للجميع الذين حضروا لمشاهدة العروض والفعاليات الذي يقدمها صندوق المناسبات لزوار وأهالي المنطقة الشرقية، ومنها عروض اكروبات كوميدية، وعرض مسرحية الأطفال (my little pony ) التي تقدم عروضها المثيرة في الصالة الرياضية، وعرض فرقة (light balance) للفريق الأوكراني، وكذلك عرض الفريق اللبناني للأكروبات بكرة السلة، وعرض أوبريت (عز الأرض.

وقدمت فرقة عرض الليزر الضوئي (light balance) للفريق الأكراني عدد من اللوحات المتراكبة والفنية على انغام الموسيقى وسط تفاعل الجمهور على التناغم بين اعضاء الفريق المكون من 9 أشخاص، وتفاعلت معها الجماهير بشكل لافت وتعالت صيحاتهم نظراً للتشويق المصاحب لهذه العروض.

ثم قدم فريق الاكروبات الكوميدية مجموعة من الحركات البهلوانية والتي لاقت إعجاب الجماهير الغفيرة، ثم قدم العارضون عدداً من الرقصات الحركات الصعبة يساعدهم في ذلك قدراتهم المذهلة ولياقتهم البدنية العالية ومهاراتهم الفنية المتميزة، بالإضافة إلى عروض مهارات الاستعراض بالكراسي والألعاب ورقصات الأيدي، حيث حظي فريق “الإكروبات الكوميدي” بإقبال كبير من الزوار الذين استمتعوا بعروضه الكرنفالية الخطرة والفكاهية، التي أثارت عاصفة من الترقب لدى الجمهور من خلال أداء استعراضات محترفة وممتعة.

وتتواصل الفعاليات اليوم في الصالة الرياضية الخضراء التي تقام من الساعة 7 مساء وحتى الـ 10 مساء فيما تقدم الفعاليات في مجمع الراشد بالخبر ودارين مول بالدمام من الساعة 4 عصرا وحتى 11 مساء.

حتى خامس أيام العيد، في “الصالة الخضراء” بداية من السابعة مساءً وإلى الحادية عشرة، فيما تبدأ فعاليات “مجمع الراشد ” و”دارين مول” من الرابعة عصرا إلى الحادية عشرة مساءً، وتتميز الفعاليات التي تقام في المجمعين ، بانها عائلية ترفيهية، حيث تقدم حزمة من البرامج والفعاليات الترفيهية والجوائز الفورية وتشمل مسرح فعاليات للأطفال يقدم الشخصيات الكرتونية وفقرات المهرجين وهي فقرتين محببة جدا للاطفال، وحديقة وركن الطفل، والمرسم الإبداعي، وفنون يدوية، وركن التصوير الفوتوغرافي، وألعاب “البلاستيشن” وغيرها من الفقرات المصاحبة.