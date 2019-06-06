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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=737756
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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