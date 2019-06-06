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المنطقة الشرقية

الإمارات تحتفل بزفاف حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد بن راشد

الإمارات تحتفل بزفاف حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد بن راشد
http://almnatiq.net/?p=737767
المناطق - دبي

تحتفل دولة الإمارات، اليوم بزواج أنجال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث يقيم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم حفل استقبال بهذه المناسبة السعيدة المباركة في مركز دبي التجاري العالمي.

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بمناسبة زفاف أنجاله سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ونشر سموه تغريدة في “تويتر” قال فيها ” ببالغ السعادة والفرح … أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي.

واستقبل الشيخ محمد بن راشد ، جموع المهنئين بمناسبة حفل زفاف انجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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