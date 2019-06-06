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“النصر” يفاضل بين 3 تصاميم لملعب النادي بمواصفات عالمية

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“النصر” يفاضل بين 3 تصاميم لملعب النادي بمواصفات عالمية

“النصر” يفاضل بين 3 تصاميم لملعب النادي بمواصفات عالمية
http://almnatiq.net/?p=737775
المناطق - الرياض
تفاضل إدارة نادي النصر، بين ثلاثة تصاميم للاختيار من بينها قبل تنفيذ مشروع ملعبها الخاص الذي خصصت له ميزانية ضخمة لإنشائه في موقع استراتيجي في قلب الرياض ليواكب طموحات وأحلام قواعده الجماهيرية ويرفع من حجم استثماراته الخاصة.
وتشير المصادر، إلى أن إدارة النصر، تشترط أن يكون ملعب النادي، مصمما وفقا لمواصفات عالمية مع توافر جميع الخدمات، وبطاقة استيعابية ما بين 40 و50 ألف متفرج، مع تزويده بنظام تهوية وتكييف كامل، تحسبا لحرارة الصيف.
وتابعت “موقع الملعب سيكون بنسبة أكبر على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، في موقع حيوي للاستفادة القصوى من منشأة الملعب ومرافقه، فضلا عن توفير فندق بدرجة عالية من الجودة، مطاعم عالمية، إضافة لمتجر النادي. من جانب آخر، تمسك البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، بالمدافع عبدالإله العمري، الذي أكمل فترة إعارته مع نادي الوحدة، وظهر بمستوى متميز، مشيرا إلى أنه يرغب في تقوية خط الظهر في الأصفر باستعادة خدماته، بالرغم من رغبة إدارة فرسان مكة، في تجديد التعاقد معه على سبيل الإعارة أو بالانتقال النهائي.

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