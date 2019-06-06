بعد فيروز.. مدير هيئات مكة السابق يعايد متابعيه بـ«أم كلثوم»

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ضوئية لتغريدة الغامدي
http://almnatiq.net/?p=737781
المناطق - الرياض

نشر مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي معايدة لمتابعيه على حسابه الخاص في موقع «تويتر» بأغنية «يا ليلة العيد آنستينا» لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم. وقال الغامدي في تغريدة مثبتة على حسابه فور إعلان المحكمة العليا دخول هلال شهر شوال إيذانا ببدء عيد الفطر المبارك هذا العام 1440هـ: «تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (يا ليلة العيد آنستينا) لأم كلثوم رحمها الله».

وكان الشيخ الغامدي قد عايد متابعيه قبل عامين بأغنية «كانوا صغار وعمري طري» لجارة القمر للفنانة اللبنانية فيروز، كما أفتى سابقا أن القائلين بتحريم الموسيقى استندوا إلى أحاديث لم يؤيدها أحد من الثقات.

كما أثار جدلا قبل ذلك حين أفتى بأن صلاة الجماعة ليست فرضا وإنما هي سنة.

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