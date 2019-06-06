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رسميا.. إصابة نيمار “الخطيرة” أمام قطر تبعده عن كوبا أميركا “فيديو”

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رسميا.. إصابة نيمار “الخطيرة” أمام قطر تبعده عن كوبا أميركا “فيديو”

رسميا.. إصابة نيمار “الخطيرة” أمام قطر تبعده عن كوبا أميركا “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=737786
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الخميس، أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أميركا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.

وأوضح البيان “خضع نيمار للفحص بالآشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل”.

وتابع: “نظرا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أميركا في البرازيل”.

وتعرض النجم البرازيلي لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية أمام قطر، حيث ترك الملعب في الدقيقة 17 وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس مع وضع الثلج حول كاحله الأيمن.

وقال تلفزيون برازيلي إن نيمار نقل إلى مستشفى للخضوع لكشف بالأشعة وتحديد خطورة الإصابة قبل 9 أيام من مباراة بوليفيا في افتتاح كوبا أميركا.

وقال نجم برشلونة فيليبي كوتينيو: “نيمار لاعب رائع. أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة وأن يعود إلى التدريبات سريعا. هو لاعب مهم جدا لتشكيلتنا”.

وتأتي الإصابة في فترة صعبة لمهاجم باريس سان جرمان بعد تجريده من شارة قيادة المنتخب بالإضافة إلى اتهامه بالاغتصاب هذا الأسبوع.

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