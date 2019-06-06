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التحقيق مع رئيس الكاف في باريس بعد “شبهات فساد”
http://almnatiq.net/?p=737794
المناطق - وكالات

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن سلطات مكافحة الفساد في البلاد، استجوبت رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد، الخميس، بعد شبهات فساد.

وخضع أحمد أحمد، وهو من مدغشقر، للاستجواب، على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية، لحضور اجتماعات للكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب المصدر، فإن أحمد جرى استجوابه في فندق الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، من قبل عناصر في المكتب الفرنسي المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.

وأضافت المجلة أن أحمد تم استجوابه، بشأن عقد جرى فسخه من جانب واحد مع شركة “بوما” الألمانية، للتعاقد مع شركة أخرى هي “تيكنيكال ستيل” التي تتخذ من الجنوب الفرنسي مقرا لها.

ويشتبه المحققون في أن يكون رئيس الكاف قد تعاقد مع الشركة الفرنسية لأنه مقرب منها، حتى وإن كانت الصفقة قد كبدت الاتحاد القاري مبلغا إضافيا يصل إلى 830 ألف دولار.

وأورد المصدر أن السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عمر فهمي، هو الذي كشف تورط أحمد أحمد في هذه القضية.

وكان أحمد قرر قبل أسابيع إقالة فهمي من منصبه في الكاف، فيما قال الأخير إن السبب وراء ذلك هو أنه “سلم وثائق للفيفا تثبت تورط رئيس الاتحاد في قضايا فساد”.

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