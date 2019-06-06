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السفراء في مستشفى شرق جدة لزيارة المرضى ورسم الإبتسامة على محياهم

السفراء في مستشفى شرق جدة لزيارة المرضى ورسم الإبتسامة على محياهم
http://almnatiq.net/?p=737800
المناطق - عادل الزهراني

قام فريق سفراء التطوع برفقة الدكتور محمد باجبير بزيارة معايدة للمرضى المنومين بمستشفى شرق جدة في بادرة إنسانية تعكس روح الإرتقاء بالعمل التطوعي من خلال مشاركة الفريق للمرضى في فرحة العيد وإدخال البهجة على نفوس المرضى و تقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع وكان في إستقبالهم إدارة مستشفى شرق جدة وعدد من منسوبي المستشفى للترحيب بهم وأخذهم في جولة شاملة لزيارة مرضى المستشفى من كبارالسن والأطفال وقد قام الفريق التطوعي بتقديم الهدايا للمرضى . حيث قدموا نموذجاً رائعاً يحتذى به في الأعمال التطوعية والمجتمعية المتميزة لترسيخها في المجتمع .

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