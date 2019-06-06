“أبل” تضيف ميزات جديدة ومهمة لساعاتها الذكية

المناطق - الرياض

أعلنت “أبل” خلال مؤتمرها الأخير عن تطويرها لنظام watchOS 6 الجديد، الذي سيدخل على ساعات Apple Watch العديد من المزايا المهمة.

ومع إدخال نظام التشغيل الجديد لهذه الساعات، سيلاحظ المستخدمون العديد من التغيرات التي ستطالها، والتي من أبرزها تغيير شكل واجهة التشغيل، وطريقة عرض التطبيقات.

كما ستزود هذه الساعات ببرنامج App Store الذي سيساعد المستخدم على تحميل التطبيقات مباشرة في ساعته، ليستغني عن هواتف “آيفون” لإنجاز هذه المهمة.

وستحصل Apple Watch على تطبيقات جديدة ومميزة، أهمها تطبيق “الحاسبة” و”مسجل الصوت”، وتطبيق لتخزين المعلومات والفواتير والملاحظات، وتطبيق Noise الذي سيقيس شدة الضوضاء في المكان الذي يتواجد فيه المستخدم.

وستزود هذه الساعات أيضا بتطبيق خاص يساعد النساء على تسجيل مواعيد الدورة الشهرية، للتنبؤ بمواعيد الإباضة، كما ستتحسن فيها قدرات قياس معدلات اللياقة البدنية.