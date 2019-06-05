حديقة أبها الجديدة تواصل فعالياتها في العيد السعيد

حديقة أبها الجديدة تواصل فعالياتها في العيد السعيد

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حديقة أبها الجديدة تواصل فعالياتها في العيد السعيد

حديقة أبها الجديدة تواصل فعالياتها في العيد السعيد
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المناطق - عسير

واصلت فعاليات عيد الفطر المبارك التي يحتضنها مسرح حديقة أبها الجديدة بمدينة أبها، استقبال الزوار وخصوصاً من العائلات والأطفال.
وقُدمت أمس, عدة نشاطات حظيت بتفاعل الحضور منها عروض فنية وشعبية لفرقة “إبداع الجنوب الشعبية” وفرقة “صدى الاستعراضية” وفرقة “صدى الترفيهية”، كما قدم عدداً من الأطفال مسابقات وعروض على المسرح.
من جهة أخرى أطلقت الجهة المنظمة للفعاليات عدد من الخدمات الجديدة للحضور منها السيارات الكهربائية المخصصة لنقل كبار السن بين أرجاء حديقة أبها الجديدة، إضافة إلى تطوير للمواقع الترفيهية وخصوصا ألعاب الأطفال.

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