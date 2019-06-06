بعنوان (حسن الوادة) وتحت شعار (مرحباً ألف في عسير).. مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة ينظم ملتقاه السنوي التاسع وحفل المعايدة ويكرم البارزين في الخدمة الوطنية والمجتمعية والإنجاز العلمي

المناطق ـ أبها

رعى شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة رئيس المجلس الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي وبحضور عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز بن سعود أبونقطة المتحمي، ورئيس مركز طبب فيصل بن تركي أبونقطة المتحمي الملتقى السنوي التاسع وحفل المعايدة الذي ينظمه مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة بمنزل الشيخ تركي المتحمي بطبب.

ووفقاً لتوجيه سمو أمير منطقة عسير فقد حرص مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة برئاسة شيخ الشمل على تخصيص الملتقى هذا العام ليكون بعنوان “حُسن الوفادة” تحت شعار “مرحباً ألف في عسير”.

وقد بدأ توافد قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة العشر إلى مقر الاحتفال من السادسة مساء، وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ثم كلمة شيخ الشمل رئيس المجلس الشيخ تركي أبونقطة المتحمي ألقاها نيابة عنه ابنه عبدالله بن تركي المتحمي، والتي أشار فيها إلى حرص المجلس بالعمل على تحقيق توجيهات سمو أمير المنطقة وفقه الله لتفعيل مبادرة “حسن الوفادة” تحت شعار “مرحباً ألف.. في عسير”، مشيراً إلى أن تخصيص الملتقى السنوي لهذا العام لهذا الموضوع حتى يكون الكرم والترحيب والاحتفاء الذي عُرف به أهالي منطقة عسير واجباً يُقدّم لكل الوافدين إلى عسير، وأن ضيف عسير هو ضيف الجميع دون استثناء، وقال: “الحديث عن الترحيب والكرم والحفاوة بين أهالي عسير وبينكم نواباً وأعياناً وأفراداً ليس حديثاً جديداً أو مصطنعاً، إنما هو تأكيد على هذه الأصالة حتى تكون نبراساً ولتكن ديدنُ كل فرد منا من أصغر طفل إلى أكبر شيخ، بدءاً من الرجل في بيته والنائب بين جماعته وقبيلته وكل كبير في أسرته وكل تاجر في متجره وكل موظف في مقر وظيفته، ولنؤكد أن كل وافد إلى عسير هو ضيفي وضيفك وضيف كل واحد منكم، فلنعكس الصورة الحقيقية التي تربّينا عليها في حسن الاستقبال والحفاوة والكرم والطيب والفرح بكل قادم على ما تعودتم عليه منذ عهد الآباء والأجداد، فأوائلنا سنّوا لنا الجود والكرم فهذا الأمير الشاعر مداوي بن محمد المتحمي رحمه الله يقول قبل أكثر من مئتين وخمسين عاماً:

نكرم الضيف بالمجـر المصفّى والسمّْير الذي يُنخـل دقيقـه

نِكرم الضيف بشـحوم الخـلايا عيرت(ن) عندنا ذبح اللحيقة

بعد ذلك ألقى الشاعر عبدالله جابر الصدامي قصيدة بذات العنوان، ثم عُرض فيلم بعنوان “حُسن الوفادة” تلاه عرض عن مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير حفظه الله تحت شعار مرحباً ألف في عسير قدمه عضو اللجنة الدائمة والأمانة العامة بالمجلس محمد بن دوسري.

بعد ذلك قدمت قدم أوبريت فني بعنوان “حسن الوفادة” من كلمات الشاعرين معدي عيسى وفارس المشايخ، وأداء عبدالرزاق عسيري وفرس المشايخ بمصاحبة فرقة بني ثوعة الشعبية.

بعد ذلك تم تكريم البارزين من أبناء قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة ممن تميزوا في مجالات “الخدمة الوطنية والخدمة المجتمعية وفي مجال الإبداع والإنجاز العلمي:

أولاً: في مجال الخدمة الوطنية:

المكرم الأول: إحدى فتيات ربيعة ورفيدة وبني ثوعة، بدأت حياتها العملية معلمة للغة الانجليزية، ولكن طموحها كان مختلفاً، فلم تتوقف عند هذه المرحلة، وشقت طريقها نحو التميز، وانطلقت للعمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية، شاركت وحضرت عدداً من المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومقر الأمم المتحدة في جنيف، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعدد من المراكز البحثية الدولية، وبجانب عملها الدبلوماسي عملت بمركز إسناد العمليات النسائية الشاملة في اليمن، وتحدثت كملهمة للخريجات في جامعة الملك سعود، كما شاركت بالعديد من المناسبات ذات العلاقة بالكتابة الإبداعية، وهي أيضاً مدونة ومهتمة بالأدب واللغة العربية والتصوير والترجمة والفنون، مهتمة ومحبة للتطوع والعمل الإنساني والخيري، تطوعت لسنوات مع الجمعية السعودية للزهايمر، كما تطوعت في مجالات تُعنى بالفن والثقافة، نشرت كتابها الأول (تأملات) عام 2102م.

المكرمة في مجال الخدمة الوطنية السكرتير الأول بوزارة الخارجية الأستاذه ساره عبدالله يحيى الحلوي..

المكرم الثاني: متقاعد من الخدمة العسكرية بمحافظة حفر الباطن، لاعب قوى وماراثوني هاوٍ، لا ينتمي لنادٍ معين، دعم نفسه ذاتياً ونافس دولياً، حقق المركز الأول في بطولة الأمير منصور بن مقرن فوق 50 عام وحصل على بطولة الخليج الثانية، حقق المركز الأول بسباق مارثون الرياض الدولي العام الماضي، والمركز الأول على كل الفئات بسباق جبال السروات لمسافة ٢١ كيلو بالمرتفعات الجبلية بمكة المكرمة، والمركز الأول بسباق شباب نحو التحدي بمدينة جده، والمركز الأول بسباق شباب نحو التحدي بالرياض، والمركز الأول بسباق شباب نحو التحدي بالدمام، والمركز الأول بالسباق الخيري بالخبر، والمركز الأول في سباق مدينة الأحساء، وسباق محافظة شقراء، والمركز الأول بسباق محافظة بارق، والمركز الأول بسباق جامعة الملك خالد بأبها، المركز الأول بسباق خميس البحر ، والمركز الأول على كل الفئات في سباق مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، شارك في العمل التطوعي مع الدفاع المدني في عملية انتشال جثّة المواطن طالع العاصمي رحمه في منحدرات تهامة أسفل جبال السودة وكان أول من وصل للجثة وحملها بمساعدة شخصين من الجالية الباكستانية لمسافة تتجاوز 500 متر وسط المنحدرات الصخرية إلى مقر طائرة الدفاع المدني.. ورّث هذه الهواية لأبنائه ليكونوا ماراثونيون مبدعون كوالدهم..

المكرم الثاني في مجال الخدمة الوطنية: علي عبدالله مانع آل حامد.

ثانياً: مجال الخدمة المجتمعية:

عين نائباً على جماعته ولم يبلغ العشرين عاماً من عمره، وبقي نائباً عليهم لأكثر من ثمانين عاماً كان خلالها قدوة في العامل وحل القضايا والمساعدة على التقارب والتواد فيما بينهم، كان له دور بارز وكبير في حل العديد من القضايا القبلية الشائكة والصعبة، ومثل شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة في عدد منها، عينه رئيس محاكم منطقة عسير في التسعينات الهجرية ناظراً لأوقاف قرى وسانب، كان بيته مدهلاً للضيف، ومجلساً لعقد اجتماع قبيلته، توفي عام 1428هـ عن عمر تجاوز المائة عام..

المكرم في مجال الخدمة المجتمعية الشيخ محمد بن محمد فايع آل مداوي نائب قرى وسانب سابقاً.

ثالثاً: مجال الإنجاز الإبداع العلمي:

تميز بأدبه وخلقه الجمّ، قبل أن يتميز دراسياً وأكاديمياً، حصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكيميائية، ودرجة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تكساس، يعمل أستاذاً مشاركاً بقسم هندسة البترول بجامعة الملك فھد للبترول والمعادن، لديه سجل من الإنجازات البحثية، أشرف حتى الآن على 26 رسالة ماجستير ودكتوراه، لديه أكثر من 100 ورقة علمية منشورة ومحكمة، وله خمسة عشر براءة اختراع، شغل منصب مدير مركز أبحاث البترول والتعدين بمعھد البحوث ورئيساً لقسم هندسة البترول، ورئيساً باللجنة الوطنية للطاقة، وأحد الأعضاء المؤسسين لكلية هندسة البترول وعلوم الأرض المدعومة من أرامكو السعودية، حصل على جائزة الجامعة في الإشراف الأكاديمي لعام 2017م، وفاز بجائزة جمعية مھندسي البترول للأستاذ الجامعي الأفضل أدا ءً في الشرق الأوسط لعام 2018م..

المكرم في مجال الإنجاز والإبداع العلمي عميد البحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالله بن سعد آل سلطان عسيري.

واعترافاً من مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة بالإنجاز الكبير الذي حققه ناديي أبها وضمك بصعودهما لدوري الأمير محمد سلمان للمحترفين فقد وجهت الدعوة لرئيسي وأعضاء مجلس الإدارة في الناديين وتم تكريمهما على هذا الإنجاز الكبير.

بعد ذلك تم تكريم الأستاذ يحيى بن محمد العاصمي وفريق المتحد العاصمي حيث وذلك لدوره البارز في تأسيس الفريق ولما قدمه الفريق على مدى خمسة وعشرين عاماً من أنشطة ومبادرات انعكست على المجتمع المحلي، وبرزت آثارها الإيجابية على الشباب، بجهود ذاتية قادها الأستاذ يحيى العاصمي، وسانده شباب سحر آل عاصم، وأقام ثلاثة وعشرين بطولة كانت من أقوى البطولات والدورات الرمضانية على مستوى منطقة عسير، ولا زال يتميز عاماً بعد آخر..

تم تكريم رجل الأعمال عبدالله بن بدوي رزيني آل عساف الذي آمن بدور رجال الأعمال، وساهم في تنمية بعض قرى ربيعة ورفيدة وبني ثوعة من خلال مؤسسته الخاصة، لم يقتصر دعمه على العطاء المادي، بل تبرع بإنشاء بعض العبارات ومعابر المياه على الطرق، وساهم بمشاريع دعمت صندوق التكافل الاجتماعي الاجتماعي لأبناء قبيلته الغال وآل بجاد بمبالغ تجاوزت مليوني ريال، ولا زالت يده السخية تبذل من أجل مجتمعه.

ثم كرمت قناة الوسام الفضائية التي سابقت في زحام الفضائيات، وحازت مركزاً متقدماً في نسبة المشاهدات، ودعمت الموروث الجنوبي، وساهمت في التعريف به باحترافية وتميز، وتسلم التكريم رئيس مجلس إدارتها علي بن سعيد الأحمري، تم تكريم فرقة بني ثوعة الشعبية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة وبدأت الاحتفالات الشعبية التي استمرت إلى وقتٍ متأخر.