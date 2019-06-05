محافظ صبيا ” الداود “يرعي حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك ..

صبيا _ فضة عطيف

رعى سعادة محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الدواد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك حفل أهالي المحافظة بمناسبة العيد، والذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع إدارة تعليم صبيا وبلدية المحافظة وذلك بحديقة الملك فهد.

وقد كان في استقبال المحافظ لدى وصوله إلى مقر الحفل عدد من مديري الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين ورؤساء المراكز وعدد من المشايخ والأعيان ، حيث توجه سعادته إلى اللوحة الجدارية “عيد صبيا بيعة وفرح” وقام بالتوقيع عليها تجديدًا للبيعة ومعايدًة الوطن والقيادة الرشيدة.

بعد ذلك بدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي السعودي ثم آيات من الذكر الحكيم ، بعد ذلك ألقى كلمة الأهالي الدكتور أحمد إبراهيم العقيلي نقل من خلالها معايدة أهالي محافظة صبيا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وللأسرة الحاكمة الكريمة ، وهنئ الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك كما قدم شكره للجهات المنظمة والداعمة لاحتفال أهالي المحافظة .

ثم قدمت بعد ذلك قصيدة شعرية ألقاها الشاعر الدكتور علي محسن مشعوف ، كما شهد الاحتفال أوبريت ولوحات فنية وطنية متنوعة شملت استعراضا لفرق الفنون الشعبية والتي شارك فيها عدد من المشايخ والأعيان.

هذا وقد شهد الاحتفال تكريم القطاعات المشاركة والجهات الداعمة و المشائخ ورئيس وأعضاء المركز الإعلامي ، كما تخللت فقرات الحفل العديد من المسابقات والسحوبات والجوائز التي قدمت للعائلات وحضور الاحتفال .

الجدير بالذكر أن فعاليات عيد صبيا قد تضمنت هذا العام مرسماً حراً ومسرحا للطفل وركنا للتصوير الفوتوغرافي إضافة للشخصيات الكرتونية والعديد من الفقرات التي نالت استحسان الحضور.