بلدية مدينة الكهفة تحتفل بالعيد بفعاليات ترفيهية متنوعة

إحتفلت بلدية مدينة الكهفة بحائل في عيد الفطر المبارك، بمشاركة الأهالي حيث أقامت عدداً من الفعاليات والفقرات المتنوعة والأنشطة والمسابقات الترفيهية للأطفال والشباب في مختلف الأعمار في عدداً من المنتزهات والحدائق في المدينة، وقدمت العديد من الهدايا القيمة خلال المشاركة بالمسابقات الترفيهية التي شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار، وكانت بلدية الكهفة قد إستعدت مبكراً لهذه البرامج بالترتيبات الخاصة بمقرّ الإحتفالات بالتنسيق مع الجهات الحكومية في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري، بأن إحتفالات العيد تأتي ضمن إطار تفعيل العديد من البرامج الترفيهية والسياحية والثقافية في مدينة الكهفة بما يتوافق مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً بأن البلدية سخرت كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين والتواصل لإنجاز المهام العملية وخدمة المواطن طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك، إضافةً إلى تقديم الخدمات البلدية للمواطنين من الرقابة الصحية والنظافة وصيانة الطرق والحدائق وتكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية ذات الطابع الغذائي وتتبع صلاحيات المواد الغذائية والإستهلاكية المقدمة للمواطنين، كما أكد العواد بأن بلدية مدينة الكهفة قد قامت بتهيئة جميع الحدائق والمنتزهات وألعاب الأطفال، وكذلك نشر عقود الزينة والإضاءات الزاهية والجميلة على مصابيح الإنارة في الشوارع والميادين العامة بالمدينة، إضافةً إلى وضع العديد من لوحات التهاني بعيد الفطر في شوارع وميادين مدينة الكهفة والقرى التابعة لها.