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منطقة حائل
وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الفقيد الشيخ محمد بن منصور مدخلي

وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الفقيد الشيخ محمد بن منصور مدخلي

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منطقة حائل

وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الفقيد الشيخ محمد بن منصور مدخلي

وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الفقيد الشيخ محمد بن منصور مدخلي
http://almnatiq.net/?p=737899
صامطه _ فضة عطيف
أدى وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق علي حسين عقيل وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم , بجامع العليا بمحافظة صامطة ، صلاة الميت على الفقيد فضيلة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً  .وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق ،تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبرت أسرة ذوي الفقيد الشيخ المدخلي من جانبهم ، عن فخرهم واعتزازهم بوالدهم  ــ رحمه الله ــ  وما قدمه من جهود جليلة خدمة الدين والوطن , ونشر الدعوة في المنطقة وأعمال الخير والبر والإصلاح بين الناس ومساهمته في عدة مجالات وعمل الفقيد في جهات متعددة بالمنطقة ومنها ؛ مديرا لتعليم البنات وأميناً عاما لمجلس المنطقة ومحافظا للحرث وكلف رئيسا لإدارة المستشارين بإمارة منطقة جازان ومديرا للشؤون الاسلامية بالمنطقة وأميناً عام لجمعية الامير محمد بن ناصر للاسكان الخيري  .

وأدّى الصلاة مع وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله وعدد من القيادات الأمنية ومشايخ وجموع كبيرة من أهالي المنطقة .

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