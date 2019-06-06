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الهيئة العامة للرياضة تعتمد اللائحة الجديدة للأندية الرياضية بالمملكة

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الهيئة العامة للرياضة تعتمد اللائحة الجديدة للأندية الرياضية بالمملكة

الهيئة العامة للرياضة تعتمد اللائحة الجديدة للأندية الرياضية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=737949
المناطق - الرياض

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.
وتضمنت اللائحة الجديدة التي خضعت للتدقيق من قبل خبراء ومختصين وقانونيين معتمدين، تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية والأخرى عادية، كما تضمنت اللائحة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى جانب صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن تشكيل مجالس الأندية، بالإضافة إلى وضع مهام واضحة لأعضاء مجالس الإدارات التي تم تحديدها من خمسة إلى تسعة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.
وتأتي هذه الخطوة المهمة من الهيئة العامة للرياضة، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة، الحريصة على الارتقاء بمستوى الأندية الرياضية في المملكة وتطوير آلية العمل بها، وتفعيل أجهزتها وتعزيز قواعد الحوكمة بما يضمن استمرار أداء الأندية لبرامجها وأنشطتها، لتمثيل المملكة في المحافل الرياضية في المستويين القاري والدولي خير تمثيل، وبما يعكس رقي وتطور الرياضة في المملكة.

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