احدث الأخبار

محافظ حقل يدشن فعاليات مهرجان ” صيفك على كيفك “
منطقة تبوك
 الهيئة العامة للرياضة تعتمد اللائحة الجديدة للأندية الرياضية بالمملكة
أبرز المواد
 خلايا قطرية تروج لفيديو مفبرك لدخول الحوثي الخوبة
أبرز المواد
 صحيفة المناطق ترصد فرحة الأطفال في “عيدكم شمالي”
أبرز المواد
 معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم اللإبتسامه علی الأباء
منطقة حائل
 وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الفقيد الشيخ محمد بن منصور مدخلي
مجتمع المناطق
 بلدية مدينة الكهفة تحتفل بالعيد بفعاليات ترفيهية متنوعة
منطقة حائل
 وفاة الشيخ سلطان بن خليل بن قرمله إثر نوبة قلبية
أبرز المواد
 “نفثَه” معرض إبداعي يتناول تاريخ النفط في المملكة
أبرز المواد
 محافظ صبيا ” الداود “يرعي حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك ..
منطقة جازان
 التحالف : الاستجابه الفورية لنداء استغاثه من السفينة التجارية (NAVARINO) تقع غرب ميناء الحديدة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,125 كرتون تمور في بمحافظة الضالع
أبرز المواد
محافظ حقل يدشن فعاليات مهرجان ” صيفك على كيفك “

محافظ حقل يدشن فعاليات مهرجان ” صيفك على كيفك “

منطقة تبوك
الهيئة العامة للرياضة تعتمد اللائحة الجديدة للأندية الرياضية بالمملكة

الهيئة العامة للرياضة تعتمد اللائحة الجديدة للأندية الرياضية بالمملكة

أبرز المواد
خلايا قطرية تروج لفيديو مفبرك لدخول الحوثي الخوبة

خلايا قطرية تروج لفيديو مفبرك لدخول الحوثي الخوبة

أبرز المواد
صحيفة المناطق ترصد فرحة الأطفال في “عيدكم شمالي”

صحيفة المناطق ترصد فرحة الأطفال في “عيدكم شمالي”

أبرز المواد

محافظ حقل يدشن فعاليات مهرجان ” صيفك على كيفك “

محافظ حقل يدشن فعاليات مهرجان ” صيفك على كيفك “
http://almnatiq.net/?p=737952
تبوك - علي العميري
افتتح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي مساء اليوم مهرجان ” صيفك ع كيفك” الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمشاركة البلدية وقطاع حرس الحدود ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبحضور مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة وذلك في متنزه الأمير فهد بن سلطان بحقل .
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم شاهد الحضور أوبريتاً بعنوان “كلنا سلمان ” إضافة الى فلكور الرفيحي.
وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز  أن فعاليات المهرجات ستشمل عدد من المناشط المتنوعة ومشاركة لأجنحة وأركاناً للأسر المنتجة، والفرق الشعبية و مسرح للطفل، ومسابقات ثقافية متنوعة، وعروض للحيوانات المفترسة، وفقرات شعبية، إضافةً إلى إقامة الألعاب البحرية على شاطئ الوصل جنوب مدينة حقل.
وأضاف أن فعاليات مهرجان حقل “صيفك على كيفك” تستمر لمدة خمسة عشر يوماً .

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك
أملج تغرد بعيدها الأجمل بحضور الأهالي والزوار

أملج تغرد بعيدها الأجمل بحضور الأهالي والزوار
بدء فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الوجه بتعليم تبوك الأحد

بدء فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الوجه بتعليم تبوك الأحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*