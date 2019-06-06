محافظ حقل يدشن فعاليات مهرجان ” صيفك على كيفك “

تبوك - علي العميري

افتتح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي مساء اليوم مهرجان ” صيفك ع كيفك” الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمشاركة البلدية وقطاع حرس الحدود ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبحضور مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة وذلك في متنزه الأمير فهد بن سلطان بحقل .

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم شاهد الحضور أوبريتاً بعنوان “كلنا سلمان ” إضافة الى فلكور الرفيحي.

وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز أن فعاليات المهرجات ستشمل عدد من المناشط المتنوعة ومشاركة لأجنحة وأركاناً للأسر المنتجة، والفرق الشعبية و مسرح للطفل، ومسابقات ثقافية متنوعة، وعروض للحيوانات المفترسة، وفقرات شعبية، إضافةً إلى إقامة الألعاب البحرية على شاطئ الوصل جنوب مدينة حقل.

وأضاف أن فعاليات مهرجان حقل “صيفك على كيفك” تستمر لمدة خمسة عشر يوماً .