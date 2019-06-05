“صيف الخرج” فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع

المناطق _ أشرف العصيمي

وبهذا الخصوص اوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري بأن البلدية كانت حريصة على الإستعداد المبكر لفعاليات صيف الخرج، واضاف بأنه سوف يشارك خلال الفعاليات عدد من الفرق الإستعراضية والترفيهية والفرق الشعبية كما تم رصد عدد من الجوائز القيمة للحضور والتي ستكون من ضمنها الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة، كمابين بإنه بناء على رغبات الزائرين لمهرجان صيف الخرج فقد تقرر إطلاق الألعاب النارية يوميا على مدار الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشر.

الجدير بالذكر ان صيف الخرج يقام بالبرج وتستمر الفعاليات من الثاني من شهر شوال حتى اليوم العاشر من نفس الشهر.