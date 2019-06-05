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“صيف الخرج” فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع

“صيف الخرج” فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع
http://almnatiq.net/?p=737968
المناطق _ أشرف العصيمي
انطلقت فعاليات “صيف الخرج 40” في ثاني ايام عيد الفطر المبارك تحت اشراف بلدية الخرج .

وسوف يشهد صيف الخرج فعاليات متنوعة وبمشاركة فرق فنية و ترفيهية وانشادية مختلفة تتناسب مع كافة افراد الأسرة ، بالاضافة الى مشاركات للفرق الفلكلورية والفرق المسرحية .

وبهذا الخصوص اوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري بأن البلدية كانت حريصة على الإستعداد المبكر لفعاليات صيف الخرج، واضاف بأنه سوف يشارك خلال الفعاليات عدد من الفرق الإستعراضية والترفيهية والفرق الشعبية كما تم رصد عدد من الجوائز القيمة للحضور والتي ستكون من ضمنها الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة، كمابين بإنه بناء على رغبات الزائرين لمهرجان صيف الخرج فقد تقرر إطلاق الألعاب النارية يوميا على مدار الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشر.

الجدير بالذكر ان صيف الخرج يقام بالبرج وتستمر الفعاليات من الثاني من شهر شوال حتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

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