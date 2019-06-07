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قائد القوات البرية الملكية السعودية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل

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قائد القوات البرية الملكية السعودية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل

قائد القوات البرية الملكية السعودية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل
http://almnatiq.net/?p=737971
المناطق _ واس

قام معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير بزيارة للمصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية يوم أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطمأن معالي قائد القوات البرية على صحة المصابين سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل قائلاً :” أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليها”.
ونقل معالي قائد القوات البرية للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.
وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعا، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.

 

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