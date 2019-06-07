محافظ “الدلم ” يرعى الإحتفال الرسمي بعيد الفطر

المناطق _ أشرف العصيمي

انطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة الدلم “عيد الدلم فرحة” مساء اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، تحت رعاية وحضور محافظ الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي وعدد من القيادات الأمنية والإدارية في المحافظة.

وبدأت الاحتفالات بعيد الفطر المبارك في محافظة الدلم بحفل خطابي رسمي وقصائد شعرية، وكلمات تهنئة للحضور بالعيد، والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان المحافظة طوال أيام عيد الفطر المبارك، وأوبريت للمنشد محمد العبدالله، وفن العرضة السعودية، وإطلاق الألعاب النارية والبالونات التي تزينت بها سماء الدلم.

وشهد اليوم الأول من الاحتفالات حضوراً كبيراً من سكان المحافظة، الذين تفاعلوا مع الفعاليات المقدمة لهم في منتزه الضاحي شرق المحافظة.

وقال محافظ الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي في كلمته خلال الحفل الرسمي: “أرفع باسمي ونيابة عن أهالي محافظة الدلم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان”.

وأكد أن الجهات الحكومية في محافظة الدلم تبذل قصارى جهدها للاحتفال بالمناسبة العزيزة على الجميع، والمتمثلة في عيد الفطر المبارك”، وتخصيص أياماً لها، بهدف مشاركة أهالي الدلم فرحتهم، وإسعادهم بالعديد من الفعاليات.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد، أن فعاليات احتفال محافظة الدلم انطلقت وسط فرحة كبيرة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من أبناء المحافظة، ويأتي ذلك في ظل توجهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل من أجل مشاركة المواطنين احتفالاتهم الدينية والوطنية، لافتاً إلى أن الفعاليات انطلقت بجهود من بلدية محافظة الدلم، بهدف توفير الأجواء المناسبة لسكان المحافظة للاحتفال بالعيد، ورسم البهجة على محياهم.

وأضاف أن الفعاليات مستمرة، في تنوعها واستهدافها لجميع أفراد الأسرة، كما أن توزيع الهدايا والجوائز مستمر حتى آخر أيام الاحتفالات، مشيراً إلى أن الفعاليات تركز على تعزيز الجانب الوطني والاجتماعي لدى الحضور.

وفي نهاية الحفل كرم محافظ الدلم ورئيس البلدية المساهمين الداعمين لتنمية وتطوير المحافظة .

وتستمر فعاليات “عيد الدلم فرحة” حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك، إذ تتضمن أنشطة ترفيهية واجتماعية، وجوائز وهدايا للحضور وإطلاق ألعاب نارية وبالونات .