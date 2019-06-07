محافظ “الدلم ” يرعى الإحتفال الرسمي بعيد الفطر

انطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة الدلم “عيد الدلم فرحة” مساء اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، تحت رعاية وحضور محافظ الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي وعدد من القيادات الأمنية والإدارية في المحافظة.
وبدأت الاحتفالات بعيد الفطر المبارك في محافظة الدلم بحفل خطابي رسمي وقصائد شعرية، وكلمات تهنئة للحضور بالعيد، والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان المحافظة طوال أيام عيد الفطر المبارك، وأوبريت للمنشد محمد العبدالله، وفن العرضة السعودية، وإطلاق الألعاب النارية والبالونات التي تزينت بها سماء الدلم.
وشهد اليوم الأول من الاحتفالات حضوراً كبيراً من سكان المحافظة، الذين تفاعلوا مع الفعاليات المقدمة لهم في منتزه الضاحي شرق المحافظة.
وقال محافظ الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي في كلمته خلال الحفل الرسمي: “أرفع باسمي ونيابة عن أهالي محافظة الدلم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان”.
وأكد أن الجهات الحكومية في محافظة الدلم تبذل قصارى جهدها للاحتفال بالمناسبة العزيزة على الجميع، والمتمثلة في عيد الفطر المبارك”، وتخصيص أياماً لها، بهدف مشاركة أهالي الدلم فرحتهم، وإسعادهم بالعديد من الفعاليات.
من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد، أن فعاليات احتفال محافظة الدلم انطلقت وسط فرحة كبيرة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من أبناء المحافظة، ويأتي ذلك في ظل توجهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل من أجل مشاركة المواطنين احتفالاتهم الدينية والوطنية، لافتاً إلى أن الفعاليات انطلقت بجهود من بلدية محافظة الدلم، بهدف توفير الأجواء المناسبة لسكان المحافظة للاحتفال بالعيد، ورسم البهجة على محياهم.
وأضاف أن الفعاليات مستمرة، في تنوعها واستهدافها لجميع أفراد الأسرة، كما أن توزيع الهدايا والجوائز مستمر حتى آخر أيام الاحتفالات، مشيراً إلى أن الفعاليات تركز على تعزيز الجانب الوطني والاجتماعي لدى الحضور.
وفي نهاية الحفل كرم محافظ الدلم ورئيس البلدية المساهمين الداعمين لتنمية وتطوير المحافظة .
وتستمر فعاليات “عيد الدلم فرحة” حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك، إذ تتضمن أنشطة ترفيهية واجتماعية، وجوائز وهدايا للحضور وإطلاق ألعاب نارية وبالونات .
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