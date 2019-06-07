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الأرصاد تحذر من شدة درجة الحرارة اليوم.. وتوقعات بأمطار رعدية على هذه المناطق

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الأرصاد تحذر من شدة درجة الحرارة اليوم.. وتوقعات بأمطار رعدية على هذه المناطق

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المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على نجران والأجزاء الجنوبية للرياض، والأجزاء الجنوبية من المرتفعات الغربية.

وأوضحت أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة غرب وشرق المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية جنوبية بسرعة 10-32 كلم/ساعة.

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