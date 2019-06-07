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«الأحوال المدنية» تكشف عن شرطين لتغيير صورة الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» تكشف عن شرطين لتغيير صورة الهوية الوطنية
http://almnatiq.net/?p=737990
المناطق_الرياض

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن شرطين لتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية وهما تغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على مواطن، عبر حساب خدمة عملاء الأحوال المدنية على «تويتر»، استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.
كما نفت الوكالة وجود أي غرامات مالية تترتب على تعديل خطأ كتابة الاسم باللغة الإنجليزية في بطاقة الهوية الوطنية.

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