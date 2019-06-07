«الأحوال المدنية» تكشف عن شرطين لتغيير صورة الهوية الوطنية

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن شرطين لتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية وهما تغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على مواطن، عبر حساب خدمة عملاء الأحوال المدنية على «تويتر»، استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.

كما نفت الوكالة وجود أي غرامات مالية تترتب على تعديل خطأ كتابة الاسم باللغة الإنجليزية في بطاقة الهوية الوطنية.