مصادر: فهد بن نافل يتقدم لرئاسة نادي الهلال

المناطق_الرياض

كشفت مصادر، أن رجل الأعمال فهد بن سعد بن نافل، المساعد التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، سيتقدم بشكل رسمي لرئاسة نادي الهلال الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“، عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، وفقًا لمصادرها عن اتفاق بن نافل مع الدنماركي مايكل لاودروب، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، لتدريب الهلال، وسعود كريري الأقرب لمنصب مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد.

يذكر أن الأمير محمد بن فيصل قد قدم استقالته من منصبه في رئاسة الهلال بعد تدهور نتائج الفريق، ليخلفه مؤقتًا عبد الله الجربوع.