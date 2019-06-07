احدث الأخبار

الكرملين يتحدث عن تحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية
أبرز المواد
 ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟
أبرز المواد
 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. وهاتان الجنسيتان الأكثر طلبا
أبرز المواد
 الكهرباء: خطوتان للحصول على الخدمة خلال 9 أيام فقط.. ومنع فصل التيار عن هذه المنازل
أبرز المواد
 مقتل 1000 من عناصر الحوثي في الضالع
أبرز المواد
 بالصور .. اكتشاف “سكاكين” صنعها البشر منذ أكثر من 2 مليون سنة
أبرز المواد
 مصادر: فهد بن نافل يتقدم لرئاسة نادي الهلال
أبرز المواد
 من بينها زيادة الرسوم.. تعديلات جديدة على قانون تأشيرة “الشنغن” الأوروبية
أبرز المواد
 “رويترز” تكشف نتائج تحقيقات الإمارات والسعودية والنرويج في الهجوم على ناقلات النفط.. وهكذا تم تنفيذ العملية
أبرز المواد
 تصفيات يورو 2020: إيطاليا تسعى لمواصلة الانتصارات أمام اليونان
أبرز المواد
 «الأحوال المدنية» تكشف عن شرطين لتغيير صورة الهوية الوطنية
أبرز المواد
 الأرصاد تحذر من شدة درجة الحرارة اليوم.. وتوقعات بأمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
الكرملين يتحدث عن تحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية

الكرملين يتحدث عن تحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية

أبرز المواد
ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟

ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟

أبرز المواد
17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. وهاتان الجنسيتان الأكثر طلبا

17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. وهاتان الجنسيتان الأكثر طلبا

أبرز المواد
الكهرباء: خطوتان للحصول على الخدمة خلال 9 أيام فقط.. ومنع فصل التيار عن هذه المنازل

الكهرباء: خطوتان للحصول على الخدمة خلال 9 أيام فقط.. ومنع فصل التيار عن هذه المنازل

أبرز المواد

مصادر: فهد بن نافل يتقدم لرئاسة نادي الهلال

مصادر: فهد بن نافل يتقدم لرئاسة نادي الهلال
http://almnatiq.net/?p=737991
المناطق_الرياض

كشفت مصادر، أن رجل الأعمال فهد بن سعد بن نافل، المساعد التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، سيتقدم بشكل رسمي لرئاسة نادي الهلال الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“، عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، وفقًا لمصادرها عن اتفاق بن نافل مع الدنماركي مايكل لاودروب، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، لتدريب الهلال، وسعود كريري الأقرب لمنصب مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد.

يذكر أن الأمير محمد بن فيصل قد قدم استقالته من منصبه في رئاسة الهلال بعد تدهور نتائج الفريق، ليخلفه مؤقتًا عبد الله الجربوع.

روابط ذات صلة

الكرملين يتحدث عن تحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية

الكرملين يتحدث عن تحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية
ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟

ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟
17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. وهاتان الجنسيتان الأكثر طلبا

17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. وهاتان الجنسيتان الأكثر طلبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*