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بالصور .. اكتشاف “سكاكين” صنعها البشر منذ أكثر من 2 مليون سنة

بالصور .. اكتشاف “سكاكين” صنعها البشر منذ أكثر من 2 مليون سنة
http://almnatiq.net/?p=737992
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عثر أثريون على أول مجموعة من الأدوات فى العالم وبالأخص أفريقيا، صممت من قبل البشر الأوائل منذ حوالي 2.61 مليون سنة – ويشمل أول السكاكين المعروفة، تم العثور عليها مع عظام الحيوانات من الظباء والأفيال ما قبل التاريخ ، أفراس النهر البدائية ، التماسيح والأسماك.

الرقائق الحادة من الصخور الكبيرة

ويقول العلماء ، بحسب اليوم السابع ، أنه تم تصنيعها عن طريق قص الرقائق الحادة من الصخور الكبيرة لقطع اللحوم وغيرها من الموارد، تقترح تقنية الإنتاج أن أسلافنا البدائيين كانوا أكثر ذكاءً مما كان يعتقد سابقًا، وذلك كان سيوفر الوصول إلى نظام غذائى عالي الجودة.

تم حفر الأدوات فى موقع يُعرف باسم بوكول دورا 1 فى منطقة عفار شمال شرق إثيوبيا، قريب من أقدم عظمة فك متحجرة من جنسنا هومو يرجع تاريخها إلى حوالي 2.78 مليون سنة مضت، ويعمل الفريق منذ ذلك الحين لمعرفة ما إذا كان هناك اتصال بأصول صناعة الأدوات الحجرية المنهجية.

صنع واستخدام السكاكين الحجرية

رأى البروفيسور كريستوفر كامبيزانو، من جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، الأدوات الحجرية ذات الحواف الحادة تخرج من الرواسب على منحدر شديد الانحدار، وقال: “في البداية، وجدنا العديد من القطع الأثرية ملقاة على السطح، لكننا لم نعرف الرواسب التي أتت منها، “لكن عندما نظرت إلى حافة جرف صغير، رأيت صخورًا تتدحرج من الوجه الطينى، “صعدت من أسفل باستخدام مطرقة الصخور ووجدت أداتين حجريتين جميلتين بدأتا في الصمود”.

تشير الدراسة ، التى نشرت فى مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، إلى أنه ربما تم اختراعها عدة مرات بعدة طرق قبل أن تصبح جزءًا أساسيًا من النسب البشرية، واستغرق الأمر سنوات من التنقيب عبر أمتار من الصخور باليد قبل تعريض طبقة أثرية من عظام الحيوانات ومئات القطع الصغيرة من الأحجار المتكسرة، إنها تمثل أول دليل على قيام أسلافنا المباشرين بصنع واستخدام السكاكين الحجرية.

يتم دفنها بالقرب من مصدر المياه

كما يسجل الموقع ثروة من المعلومات حول كيفية ومتى بدأ البشر فى استخدام الأدوات الحجرية، يأتي الحفاظ على القطع الأثرية في الأصل من أن يتم دفنها بالقرب من مصدر المياه.

وقال البروفيسور كاي ريد ، الذى يدرس علم البيئة في ولاية أريزونا، إن البشر الأوائل الذين صنعوا هذه الأدوات الحجرية عاشوا في بيئة مختلفة تمامًا عن حياة لوسي”، و’لوسي هو الاسم المستعار لأنواع أقدم من الهومين المعروف باسم أسترالوبيثكس أفارينسيس .

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