الهلال للتقبيل .. هاشتاق يثير موجة ساخرة على تويتر ويتصدر ترند!

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حظي هاشتاق الهلال للتقبيل على تفاعل كبير وسط المغردين على تويتر ، حيث سخر النشطاء من وضع نادي الهلال حالياً ، وأشار أحدهم أن قناة الرياضية قد نشرت أمس خبراً يفيد بأن الهلال النادي الأول عربياً وآسيوياً ، مؤكداً بأنه كلام غير صحيح .

وقال المغرد : ” الرياضية نشرت أمس خبر أن الهلال الأول عربياً وآسيوياً إعلام كذاب ، الأول عربياً الترجي والأول آسيويا الدحيل ، كيف الأول وأنت طالع بموسم صفري . ”

وسخر أحد المغردون من وضع النادي ، وأعتبره معروض للبيع قائلاً : ” أبشركم الحراج ماشي تمام إلى الحين محد شراهم” .

وقال آخر : ” جماهير الزعيم أمام النادي تحاول إيقاف تقبيل النادي يقولون وين نروح ومين نشجع إحنا فين و أنتوا مين ” .

وأضاف آخر : “إذا يأخذون فيه غنم يبشروا ولهم مني أعطيهم عن كل لاعب نعجه ” .

وتابع أخر : “ناس تشتري لاعب ب 60 مليون ويسحب عليها … وناس تحمل كأس ب 60 مليون” .

وسخر أحد المغردين من صفقات الهلال قائلاً : “وضع الهلال مع المحترفين يجيبون سمسار يقولون له نبي محترف اجنبي يروح يجيب لهم عامل يشتغل حلاق ولا في مزرعه وعيونه زرق وقال هذا أحسن لاعب لعب في ريال مدريد ويوفنتوس وياخذ السمسار ملايين ويروح وهكذا موسم ورى موسم” .

وأضاف أخر : “فريق بلا رئيس نادي ولا إداري ولا لاعبين أجانب للتقبيل ههههههه ” .