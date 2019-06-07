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“الفالح” يكشف عن الخطوة التي لو فعلتها السعودية ستدمر السوق!

“الفالح” يكشف عن الخطوة التي لو فعلتها السعودية ستدمر السوق!
http://almnatiq.net/?p=738021
المناطق_الرياض

أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن بإمكان السعودية إنتاج 12 مليون برميل نفط يوميًّا لكن ذلك سيدمر السوق.

وقال خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن أسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل لا تمنح ثقة كافية لقطاع الاستثمار.

وتابع وزير الطاقة خالد الفالح: مرتاحون في المملكة لكميات النفط الذي ننتجه.

على الجانب الأخر، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا والسعودية تتفهمان بشكل متشابه الوضع في السوق واتفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضها على المشاركين الآخرين في صفقة أوبك.

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