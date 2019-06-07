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ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟

ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟
http://almnatiq.net/?p=738024
المناطق_وكالات

يمكن للصور ومقاطع الفيديو في محادثات واتس آب أن تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف الذكي.وللتغلب على هذه المشكلة يمكن الاستعانة بمصادر تخزين خارجية لتخزين محادثات واتس آب وللمساعدة على إخلاء بعض الذاكرة المتاحة على الهاتف.

ويمكن معرفة المحادثات، التي تحتل مساحة كبيرة من الذاكرة، عبر المسار (Settings/Data and Storage Usage)؛ حيث يتم فرز المحادثات بحسب الحجم.

وبعد ذلك يتعين على المستخدم أن يقرر أي من هذه المحادثات سيتم تخزينها في مصادر خارجية، ثم يقوم بفتح هذه الدردشات واحدة تلو الأخرى وتحديدها في القائمة (More/Export Chat).

ويتعين أيضا على المستخدم تقرير ما إذا كان ينبغي إرفاق الوسائط أم لا، وبعد ذلك يمكن إرسال المحادثات عن طريق البريد الإلكتروني.

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