بعد أزمة العيد.. مصر تتخذ قرارا “طال انتظاره” بشأن صلاح!

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المناطق_متابعات

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فرض حراسة خاصة على محمد صلاح خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبل.

ووفقاً لموقع “المصري اليوم” فإن القرار اتخذ تحسبا للمضايقات التي قد يواجهها صلاح في مصر، مع تواجد عدد هائل من الجماهير الراغبة في التقاط صور تذكارية معه.

فرض حراسة
وناقش الجهاز الفني للمنتخب المصري مع أعضاء الاتحاد ضرورة غلق المعسكر التحضيري لكأس أفريقيا في وجه الجماهير، إلى جانب فرض حراسة كبيرة على لاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم لاعب ليفربول المتألق.

تعرض اللاعب لمضايقات
وتأتي هذه القرارات بعد المضايقات التي تعرض لها النجم المصري، هذا الأسبوع، قرب منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد. وكان اتحاد الكرة قد أرسل عناصر من الأمن الخاص إلى مطار القاهرة لاستقبال وحراسة “مو، الذي حل بالبلاد بصحبة زوجته، للاحتفال بعيد الفطر في قريته “نجريج”.

منع اللاعب من صلاة العيد
ومنع تجمع أهالي قرية نجريج محمد صلاح من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

وانفجر لاعب ليفربول غاضبا بعد الواقعة، حيث غرد على حسابه الرسمي في تويتر قائلا “اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”. وبعد الحادث، قررت قوات الأمن إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل صلاح، خوفا من تزايد الحشود أمام منزله.

بداية الأزمة
يذكر أن أزمة نشبت بشأن صلاح والاتحاد المصري قبل نحو عام، على خلفية استغلال صورته على طائرة المنتخب، وقد تطرق لاعب ليفربول خلالها إلى مطالب عدة بينها توفير حماية لأفراد المنتخب الوطني ووضع ضوابط بشأن الدخول إلى معسكرات المنتخب.

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