حقق ملايين المشاهدات والمشاركات.. شاهد: ماذا حدث بين طفل ووالده؟

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ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمقطع فيديو يظهر أبا يشاهد التلفاز وإلى جانبه طفله ذو الـ18 شهرا يشاركه الفعل.

ويظهر الفيديو حوارا كاملا “غير مفهوم” بين الأب وطفله، الذي على الرغم من عدم قدرته على الكلام إلا أنه محاور ناجح استطاع أسر قلوب الملايين.

ويتضح من الفيديو الطفل محدثا أباه بكل جدية، إلا أن كلامه غير مفهوم بالمجمل، بل هو عبارة عن “مكاغاة” لا أكثر.

وحاول الأب طوال مدة الفيديو توجيه حديث شيق لطفله وانتظار الرد، فما كان من الطفل إلا أن يكون عند حسن ظن أبيه ويرد على حديثه بكل ثقة.

وحظي المقطع على تداول واسع ونال 30 مليون مشاهدة وأكثر من 700 ألف إعادة مشاركة، ومازال مرشح للمزيد.