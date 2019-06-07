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“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=738039
المناطق _ مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، وميسان إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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