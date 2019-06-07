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6 حالات خطيرة نتيجة لحوادث 14 إصابة تستقبلها طوارئ تخصصي الطائف ثالث أيام العيد

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6 حالات خطيرة نتيجة لحوادث 14 إصابة تستقبلها طوارئ تخصصي الطائف ثالث أيام العيد

6 حالات خطيرة نتيجة لحوادث 14 إصابة تستقبلها طوارئ تخصصي الطائف ثالث أيام العيد
http://almnatiq.net/?p=738042
الطائف _ عادل الزهراني
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 14 حالة بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة لحوادث وقعت صباح أمس بالمحافظة حيث استنفرت الكوادر الطبية والفنية بعد إعلان حالة الطوارئ بعمليات الطوارئ الصحية بصحة الطائف وإعلانها بالمستشفى حيث تواجد المدير الطبي بالنيابه الدكتور خالد الشريف بالطوارئ لاستقبال الحالات وبمتابعة مدير المستشفى بالنيابه سمير الحارثي.
وشهد ثالث أيام العيد حادث على طريق الشفاء تسبب في وقوع حادث لمجموعة من السيارات وإصابة 9 حالات منها 3 في حالة خطيرة وبقية الحالات متوسطة , كما وقعت مشاجرة استخدم فيها السلاح الأبيض نتج عنها 4 إصابات منها حالتين خطيرة وحالة متوسطة وأخرى خفيفة , وكذلك أصيب قائد دراجة نارية بإصابة خطيرة نتيجة سقوطه .

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