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صحة بيشة : استقبال ٨ حالات مصابة بالتسمم الغذائي
http://almnatiq.net/?p=738055
المناطق _ عسير

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى تبالة بمحافظة بيشة صباح اليوم الجمعة الرابع من شهر شوال لعام 1440 ثمان حالات مصابة بتسمم غذائي .

وفي التفاصيل استقبل مستشفى تبالة خمس أطفال يعانون من أعراض مرض منقول بالغذاء (تسمم غذائي) عبارة عن الم بالبطن مع قيء وذلك إثر تناولهم آيس كريم من سيارة متجوله بمركز الثنية بعدذلك إرتفع العدد الى سته أطفال وحالتين كبار وفور وصول الحالات تم التعامل معها حسب دليل الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة بالتسمم الغذائي وتقديم الخدمة العلاجية لهم ومن ثم تم نقل جميع الحالات لمستشفى الملك عبدالله لإستكمال إجراءات الفحص والخدمة العلاجية وبفضل الله تحسنت جميع الحالات واستقرت طبياً وغادرت المستشفى بعد ظهر اليوم .

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