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قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: التهديد الإيراني لقواتنا وحلفائنا مايزال قائما

قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: التهديد الإيراني لقواتنا وحلفائنا مايزال قائما
http://almnatiq.net/?p=738075
المناطق _ وكالات

قال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك مكنزي إنه يعتقد بأن الإيرانيين أو الميليشيات التابعة لها قد تبادر بشن هجوم في أي لحظة.

وألمح مكنزي إلى أن التهديدات قائمة، وأنه يُجري تقييما دوريا لمدى جاهزية قواته في المنطقة.

ونفى مكنزي في حديثه تراجع التهديدات، مشددا على أنها ما تزال قائمة، وقد توصل إلى هذه النتيجة بعد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء العراقي ووزير دفاعه.

وعلى حد تعبيره فإن التهديدات قد تنامت بطرق مختلفة، إلا أن الجاهزية الدفاعية الأمريكية تطورت أيضا، وقال:”وهنا نشكر العراقيين على كل ما قاموا به”.

وأضاف:”أعتقد أننا في فترة ما يمكن تسميته بالحذر التكتيكي، فالتهديدات حقيقية وقائمة”، بحسب “ان بي سي نيوز”

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