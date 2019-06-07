الأمن المصري يعلن مقتل 8 إرهابيين متورطين في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية بسيناء

المناطق _ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 8 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، إنه استمرارًا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية جنوب العريش، أول أمس الأربعاء، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضافت، أنه أثناء محاصرة هذه العناصر، قام الإرهابيون بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.