احدث الأخبار

١٠ آلاف زائر لمهرجانات القطيف وسط تنوع في الفعاليات
المنطقة الشرقية
 والدة الإعلامي والكاتب الصحفي عبدالله غريب الى رحمة الله
مجتمع المناطق
 مدير سياحة الباحة يزور منتجع الأرض الخضراء
منطقة الباحة
 بحضور أكثر من ٤٥٠٠ زائر ..المندق .. تحتفل بعيد الفطر المبارك بحديقة الفراشة النموذجية
منطقة الباحة
 الأمن المصري يعلن مقتل 8 إرهابيين متورطين في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية بسيناء
أبرز المواد
 بالفيديو : سفينة حربية أمريكية تغير مسارها وتتجه نحو مدمرة روسية
أبرز المواد
 قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: التهديد الإيراني لقواتنا وحلفائنا مايزال قائما
أبرز المواد
 “الفالح” يكشف عن الخطوة التي لو فعلتها السعودية ستدمر السوق!
أبرز المواد
 صحة بيشة : استقبال ٨ حالات مصابة بالتسمم الغذائي
أبرز المواد
 موهبة نيمار في خطر لهذه الأسباب
أبرز المواد
 الهلال للتقبيل .. هاشتاق يثير موجة ساخرة على تويتر ويتصدر ترند!
أبرز المواد
 شاشات الرادار ترصد مفاجأة غريبة في سماء كاليفورنيا
أبرز المواد
١٠ آلاف زائر لمهرجانات القطيف وسط تنوع في الفعاليات

١٠ آلاف زائر لمهرجانات القطيف وسط تنوع في الفعاليات

المنطقة الشرقية
والدة الإعلامي والكاتب الصحفي عبدالله غريب الى رحمة الله

والدة الإعلامي والكاتب الصحفي عبدالله غريب الى رحمة الله

مجتمع المناطق
مدير سياحة الباحة يزور منتجع الأرض الخضراء

مدير سياحة الباحة يزور منتجع الأرض الخضراء

منطقة الباحة
بحضور أكثر من ٤٥٠٠ زائر ..المندق .. تحتفل بعيد الفطر المبارك بحديقة الفراشة النموذجية

بحضور أكثر من ٤٥٠٠ زائر ..المندق .. تحتفل بعيد الفطر المبارك بحديقة الفراشة النموذجية

منطقة الباحة

بحضور أكثر من ٤٥٠٠ زائر ..المندق .. تحتفل بعيد الفطر المبارك بحديقة الفراشة النموذجية

بحضور أكثر من ٤٥٠٠ زائر ..المندق .. تحتفل بعيد الفطر المبارك بحديقة الفراشة النموذجية
http://almnatiq.net/?p=738084
المناطق _ الباحة
رعى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز حفل أهالي محافظة المندق بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي نفذته بلدية محافظة المندق بالشراكة مع مؤسسة وسام البادية بحديقة الفراشة بمنتزه الخلب ، وقد حضر الحفل وكيل محافظة المندق عبدالعزيز بن رقوش ورئيس بلدية المندق المهندس سعيد الزهراني ورجل الاعمال عادل بن حمود الزهراني وأعضاء المجلس البلدي ومدراء القطاعات الحكومية والأهلية وعدد غفير من أهالي المحافظة .
وبدا الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس بلدية المندق كلمة شكر فيها جميع العاملين في هذا الكرنفال الموجه للأهالي والزوار ، كما ألقى عضو المجلس البلدي  سعود بن خضران كلمة الأهالي عبر فيها عن عظيم الولاء للقيادة الرشيدة ، شاكرا لجميع المنظمين وعلى رأسهم  عبدالله بن محمد الزهراني مالك مؤسسة وسام البادية على الأعمال المتميزة التي يقدمها الجميع في سبيل سعادة وراحة الزوار ، واختتم محافظ المندق الحفل الخطابي بكلمة أعرب فيها باسمه ونيابة عن جميع أهالي محافظة المندق عن تهنئته الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وسمو امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظهم الله بحلول عيد الفطر المبارك مؤكدا ان الجميع يسعى لخدمة الزائر الكريم تنفيذا لتوجيهات سمو امير المنطقة يحفظه الله و وكيل امارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، مرددا ابلغ الدعاء لجنودنا البواسل الذين يقدمون ارواحهم فداء لهذا الوطن الغالي والذين يملكون القوة والإصرار على حماية حدودنا ودحر عدو الدين والوطن .
وأستعرض بعد ذلك أوبريت من كلمات وأداء الشاعر رائد فرشان واداء فرقة برق السراة والتي شارك وتفاعل معهم الضيوف والحضور .
 كما تخلل الحفل عدد من العروض والألعاب الموجهة للأطفال ، وأختتم الحفل بالألعاب النارية التي لاقت تفاعل كبير من الجميع ثم قام الضيوف بجولة على مواقع الاسر المنتجة والمواقع الشبابية التي تقع على امتداد حديقة الفراشة .

روابط ذات صلة

والدة الإعلامي والكاتب الصحفي عبدالله غريب الى رحمة الله

والدة الإعلامي والكاتب الصحفي عبدالله غريب الى رحمة الله
مدير سياحة الباحة يزور منتجع الأرض الخضراء

مدير سياحة الباحة يزور منتجع الأرض الخضراء
محافظ القرى يشارك الأهالي الاحتفال بعيد الفطر بالمسرح المفتوح بمنتزه الثروة الوطني

محافظ القرى يشارك الأهالي الاحتفال بعيد الفطر بالمسرح المفتوح بمنتزه الثروة الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*