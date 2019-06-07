بحضور أكثر من ٤٥٠٠ زائر ..المندق .. تحتفل بعيد الفطر المبارك بحديقة الفراشة النموذجية

المناطق _ الباحة

رعى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز حفل أهالي محافظة المندق بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي نفذته بلدية محافظة المندق بالشراكة مع مؤسسة وسام البادية بحديقة الفراشة بمنتزه الخلب ، وقد حضر الحفل وكيل محافظة المندق عبدالعزيز بن رقوش ورئيس بلدية المندق المهندس سعيد الزهراني ورجل الاعمال عادل بن حمود الزهراني وأعضاء المجلس البلدي ومدراء القطاعات الحكومية والأهلية وعدد غفير من أهالي المحافظة .

وبدا الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس بلدية المندق كلمة شكر فيها جميع العاملين في هذا الكرنفال الموجه للأهالي والزوار ، كما ألقى عضو المجلس البلدي سعود بن خضران كلمة الأهالي عبر فيها عن عظيم الولاء للقيادة الرشيدة ، شاكرا لجميع المنظمين وعلى رأسهم عبدالله بن محمد الزهراني مالك مؤسسة وسام البادية على الأعمال المتميزة التي يقدمها الجميع في سبيل سعادة وراحة الزوار ، واختتم محافظ المندق الحفل الخطابي بكلمة أعرب فيها باسمه ونيابة عن جميع أهالي محافظة المندق عن تهنئته الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وسمو امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظهم الله بحلول عيد الفطر المبارك مؤكدا ان الجميع يسعى لخدمة الزائر الكريم تنفيذا لتوجيهات سمو امير المنطقة يحفظه الله و وكيل امارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، مرددا ابلغ الدعاء لجنودنا البواسل الذين يقدمون ارواحهم فداء لهذا الوطن الغالي والذين يملكون القوة والإصرار على حماية حدودنا ودحر عدو الدين والوطن .

وأستعرض بعد ذلك أوبريت من كلمات وأداء الشاعر رائد فرشان واداء فرقة برق السراة والتي شارك وتفاعل معهم الضيوف والحضور .

كما تخلل الحفل عدد من العروض والألعاب الموجهة للأطفال ، وأختتم الحفل بالألعاب النارية التي لاقت تفاعل كبير من الجميع ثم قام الضيوف بجولة على مواقع الاسر المنتجة والمواقع الشبابية التي تقع على امتداد حديقة الفراشة .