مدير سياحة الباحة يزور منتجع الأرض الخضراء

المناطق _ الباحة

قام مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري بزيارة لمنتجع الارض الخضراء الواقعة بمدينة الباحة يرافقه عدد من شركاء هيئة السياحة حيث اطلعوا على مرفقات المنتجع واوضح الاستاذ الشهري ان انشاء منتجعات بالمنطقة يأتي في أطار دعم الهيئة لمشروعات الاستثمار السياحي بالمنطقة ومحافظاتها بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

مؤكداً أن الهيئة ستمنح رخصاً جديدة للنزل السياحية والمنتجعات إذا استوفت الشروط والمعايير المطلوبة والحصول على التراخيص المطلوبة لتحقيق شروط السلامة والتشغيل.

والمنتجع عبارة عن 15وحدة سكنية على ثلاث نماذج كبير ووسط وصغير وكل وحدة لها حديقة خاصة في الخلف مع موقف سيارة خاص بها بالإضافة إلى حديقة عامة فيها طاولات وجلسات ونافورتين وستة شلالات بالإضافة إلى ملاهي اطفال مجانية ومكتب استقبال على مدار 24ساعة كما يوجد قاعة اجتماعات وصالة طعام تتسع ل70كرسي ومطبخ.