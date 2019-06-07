والدة الإعلامي والكاتب الصحفي عبدالله غريب الى رحمة الله

المناطق _ الباحة

انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الإعلامي والكاتب الصحفي ونائب رئيس النادي الإدبي بالباحة الدكتور عبدالله غريب والفقيدة والدة الأستاذ غرم غريب، وجدة الزميل الإعلامي ماجد غريب

وأديت الصلاة عليها في جامع قرية الدارين بيضان بالباحة بعد صلاة الجمعة

المناطق تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأبناء الفقيدة وكافة أفراد أسرتها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويتقبل العزاء في منزلهم بقرية الدارين ببيضان بالباحة او على جوال الدكتور عبدالله غريب

‭٠٥٠ ٥٧٧ ٣١٤١‬

جوال ماجد

‭٠٥٠ ٧٧٧ ٣٥٥٥‬

«إنا لله وإنا إليه راجعون».