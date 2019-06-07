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الحرارة تكسر حاجز الخمسين بالكويت

الحرارة تكسر حاجز الخمسين بالكويت
http://almnatiq.net/?p=738102
المناطق_متابعات

في المرة الاولى هذا العام، كسرت درجات الحرارة في الكويت حاجز الخمسين درجة مئوية في الظل وفقا لقياسات إدارة الأرصاد الجوية، حيث سجلت محطة الأرصاد الجوية في منطقة مطربة شمال غرب البلاد 50.1 درجة مئوية تحت الظل.

وفي مطار الكويت الدولي لامست درجة الحرارة الـ 47 درجة حيث ارتفعت إلى 46.8°س الساعة الواحدة ظهرا مع رياح شمالية/شمالية شرقية 13 كم/س، ومدى الرؤية 34كم.

لتستمر مع هذه الدرجة حتى الساعة الثانية مع رياح شرقية/شرقية شمالية 11 كم/س، ومدى الرؤية 15كم، قبل أن تنكسر الحرارة بعض الشيء وتنخفض درجتها في المطار نحو الساعة الثالثة عصرا إلى 46.4°س مع رياح غربية/شمالية غربية 5 كم/س، ومدى الرؤية 21كم.

وفي الساعات الأربع والعشرين السابقة سجلت الكويت أيضا رقما قياسيا مع ثاني أعلى درجة الحرارة في العالم، حيث بلغت 49.1 في منطقة مطربة لتأتي في المركز الثاني بعد منطقة يعقوب آباد في باكستان بدرجة حرارة مساوية 49.1 س، فيما جاءت الأحواز في المركز الثالث بدرجة حرارة 48.7 س.

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