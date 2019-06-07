وسام البادية تستقبل زوار حديقة الفراشة بالمندق بالورود

استقبلت حديقة الفراشة بمنتزه الخلب في محافظة المندق، الزوار والمصطافين بالورود والهدايا ترحيباً بهم حيث تقام فعاليات وسام البادية للعوائل والاطفال وتعد الحديقة، من أكبر الحدائق بالمحافظة ويتوفر بها كامل الخدمات التي تهم الزائر أثناء نزهته حيث تحتوي الحديقة على 42 جلسة ذات خصوصية تامة ويقارب عدد زوارها 2000 زائر يومياً وتقام بها بعض الفعاليات ضمن مهرجان صيف المندق.

وتستقبل الحديقة، زوارها من ساعات الصباح الباكر حتى منتصف الليل، ويتوفر بها المرافق والمظلات ودورات المياه وأماكن لألعاب الأطفال

وقطار الفراشة وعروض مسرحية وفلكلورات شعبية

وتتميز الحديقة بموقع استراتيجي ذي إطلالة بانورامية على محافظة المندق وأوديتها وجبالها التي تشتهر برقعتها الخضراء، كما أن الشكل الجمالي للحديقة والإطلالة الرائعة لافتة ومثيرة لاهتمام الزوار لقضاء أوقات ممتعة بالحديقة.

واوضح منظم فعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني ان دخول العائلات مجاناً حيث يتوفر قرية العاب متكاملة وجوائز وسحوبات