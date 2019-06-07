بنات المدينة ولمى الخالد يشعلان صيف بلجرشي بالباحة

استقطبت فعاليات ديار العز بمهرجان صيف بلجرشي اهالي وزوار المحافظة ببرامج ترفيهية وثقافية تناسب كافة شرائح المجتمع.

و يواصل مهرجان بلجرشي فعالياته لليوم الثالث بمشاركة فرقة بنات المدينة الاستعراضية قدمت خلالها العديد من الفقرات والانشاديه واستمتع الحضور بما قدمته الفرقة من مشاركات واستعراضات حيه على المسرح .

كما شاركت الفنانة الموهوبة لمى الخالد بعدد من اللوحات الفنية والوطنية نالت استحسان الحضور .

يشار أن المهرجان يضم في ساحاته الواسعة ديوانية وجلسات ومقهى للشباب والعوائل تحوي 4 شاشات ضخمة لمتابعة الدوريات العالمية وتصفيات ابطال الامم الأوربية 2019 والافلام الكوميدية والافلام الكرتونية للاطفال .