الولايات المتحدة تفرض عقوبات تستهدف 39 شركة بتروكيماويات إيرانية

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على كبرى الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران وشبكة واسعة من وكلائها.

وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة وأكثرها أرباحا في إيران بسبب تمويلها منشأة “خاتم الأنبياء” التي تمثل الفرع الهندسي للحرس الثوري.

وجاء في البيان أن العقوبات تستهدف أيضاً 39 شركة ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة “الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية”.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: “باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري”.

وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40% من إنتاج إيران من البتروكيماويات و50 % من صادرات هذا القطاع.